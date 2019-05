CBF tira pontos da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo

Reprodução/Rede Globo Botafogo perdeu para o Palmeiras, mas alega uso ilegal do VAR para pedir anulação do jogo

O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro 2019, mas nesta quarta-feira (29) teve três pontos retirados da tabela a pedido do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Isso porque o órgão irá julgar o resultado da vitória sobre o Botafogo no sábado passado após o clube carioca denunciar um possível erro no protocolo da VAR que originou o pênalti convertido pelos paulistas. O jogo terminou em 1 a 0.

O Botafogo pede a impugnação do jogo e o STJF pediu para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que a entidade não homologasse o resultado em função de recurso.

A queixa carioca é que o árbitro Paulo Roberto Alves Junior analisou o lance do pênalti após o jogo já ter reiniciado, o que vai contra o protocolo do árbitro de vídeo. O caso será julgado pelo Pleno do tribunal na próxima semana.

Com o resultado sem ser computado, o Verdão tem agora 13 pontos e não mais 16 como antes. Atlético-MG tem 12 pontos em segundo, Corinthians, São Paulo e Santos fecham os cinco primeiros com 11. O Botafogo é o 11º com nove.