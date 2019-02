CBF define árbitro de vídeo em todos os 380 jogos do Brasileirão

Fernando Torres/CBF Árbitro de vídeo, utilizado na Copa do Brasil em 2018, chega ao Brasileirão em todos os 380 jogos

Decidido! O Campeonato Brasileiro terá a tecnologia do árbitro de vídeo em todos os 380 jogos. A proposta foi levada ao Conselho Técnico da competição pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (22) e aceita sem restrições. Assim, o Brasileirão segue o modelo já adotado em grandes campeonatos europeus, como na Alemanha e Itália.

Ao contrário de 2018, quando a proposta chegou a ser apresentada, mas recusada pela maioria dos clubes, desta vez os custos com tecnologia e infraestrutura será total da CBF, cabendo aos clubes apenas o pagamento das despesas com o capital humano, como ocorre, tradicionalmente, com as equipes de arbitragem.

A tecnologia do árbitro de vídeo é utilizada em lances bem específicos, para interferir o mínimo possível durante as partidas. Em casos de lances duvidosos que terminam em gol (impedimento, bola ter de fato entrado totalmente ou não), em lances de pênalti, expulsões diretas e identificações equivocadas. A intenção é diminuir erros claros nestas situações.

Tecnologia testada

Até chegar ao Brasileirão, o VAR, popularizado durante a Copa do Mundo da Rússia 2018, passou por jogos em campeonatos estaduais e outras competições. A nível regional, o VAR foi utilizado pela primeira vez na final do Campeonato Pernambucano de 2017 entre Salgueiro e Sport. Na partida de ida, a tecnologia auxiliou na marcação correta de um pênalti para o Salgueiro. Já na volta, o VAR foi decisivo para a anulação de um gol salgueirense. Além disso, a tecnologia já esteve presente em um Gre-Nal no Campeonato Gaúcho e na decisão do Campeonato Catarinense.

Em competições organizadas pela CBF, o VAR foi utilizado na Copa do Brasil de 2018, nos jogos a partidas das quartas de final. A primeira partida foi no duelo entre Santos e Cruzeiro, que abriu a fase.