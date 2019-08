Brusque vence Manaus nos pênaltis e leva taça da Série D do Brasileiro

Twitter Oficial/Brusque FC Brusque buscou empate fora de casa e levou o título na disputa de pênaltis

O primeiro título do Campeonato Brasileiro em 2019 foi para Santa Catarina. Neste domingo (18), na decisão da Série D, o Brusque-SC, nos pênaltis, venceu o Manaus-AM após empate no tempo normal em 2 a 2, mesmo placar do jogo de ida. No desempate, os visitantes foram perfeitos e, com 100% de aproveitamento, conquistaram o título com uma vitória por 6 a 5. Os dois finalistas, mais Jacuipense-BA e Ituano-SP, estão garantidos na Série C em 2020.

O jogo

O duelo decisivo começou em ritmo alucinante na Arena da Amazônia. O juiz mal havia apitado o início da partida e já tinha torcedor comemorando. Aos dois minutos de jogo, Júnior Pirambu aproveitou uma sobra dentro da área para colocar o Brusque em vantagem. Mas o gol relâmpago dos visitantes não assustou Manaus, que precisou de apenas cinco minutos para empatar a partida. Panda cruzou na área, Derlan escorou e Sávio fez o desvio certeiro, igualando em 1 a 1. O duelo continuou lá e cá. Enquanto Ruan e Thiago Alagoano criaram boas chances para os catarinenses. Os donos da casa responderam pelos pés de Derlan.

Na etapa complementar, a rede demorou um pouco mais para balançar. Aos 13, veio a virada manauara. Após cobrança de escanteio, Mateus Oliveira fez a antecipação e testou firme direto para o fundo das redes, virando o placar para 2 a 1. Precisando do empate a todo custo, o Brusque foi para cima e, aos 36, Thiago Alagoano recolocou os catarinenses na briga. Com o empate no marcador, a decisão se encaminho para as penalidades.

Na disputa de pênalti, o Brusque foi perfeito e converteu todas as seis cobranças. Thiago Alagoano, Airton, Thiago Henriques, Gama, Vinícius e Zé Carlos estufaram as redes e garantiram o título para os catarinenses.