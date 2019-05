Botafogo vence América em BH e assume liderança da Série B

Mourão Panda/América Mesmo jogando em Belo Horizonte, Botafogo conseguiu a segunda vitória na Série B

A segunda rodada da Série B do campeonato Brasileiro começou nesta terça-feira (30) com apenas um jogo e líder isolado provisoriamente. O Botafogo-SP foi à Belo Horizonte e venceu o América-MG por 1 a 0, com gol de Marlon quase no fim da partida. Com 100% de aproveitamento nos dois jogos que disputou, o time de Ribeirão Preto lidera com seis pontos, enquanto os mineiros, na lanterna, ainda não pontuaram.

O jogo

Jogando no Independência, o América teve maior controle do jogo na primeira etapa. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Jussani cabeceou rente ao travessão. No minuto seguinte, Belusso fez bela jogada individual e mandou uma bomba de fora da área para boa defesa do goleiro Darley. Do outro lado, o Botafogo assustou em duas finalizações de Erick Luis, que parou nas mãos de Fernando Leal, aos 19 e aos 23. Já na marca dos 25, João Paulo arriscou para o Coelho e novamente Darley apareceu para salvar os paulistas.

O segundo tempo do confronto começou movimentado. Logo aos cinco minutos, o time da casa levou perigo com Diego Jussani. João Paulo cruzou na área e o zagueiro subiu mais que a marcação para mandar perto do gol botafoguense. A resposta dos visitantes veio logo na sequência em chute forte de Saraiva, aos seis. Aos 18, foi a vez de Leandro arriscar para o América. O único gol da partida saiu somente aos 44 minutos, Marlon recebeu de Higor Meritão, ficou frente a frente com o goleiro e mandou para o fundo das redes garantindo a segunda vitória do Botafogo na Série B.