Allan é oitavo jogador a se apresentar na Granja Comary

Lucas Figueiredo/CBF Meia Allan chegou nesta sexta à Granja Comary

A Seleção Brasileira que vai disputar a Copa América vai aos poucos ganhando forma. Nesta sexta-feira (24) se apresentou na Granja Comary o meia Allan, do Napoli-ITA. Ele se juntou a Richarlison, David Neres, Fernandinho, Gabriel Jesus, Casemiro, Ederson e Filipe Luís. Outros jogadores chegam na próxima semana, com o encerramento dos campeonatos nacionais pela Europa. Neymar, suspenso das últimas rodadas do Campeonato Francês, foi liberado pelo PSG e antecipou a chegada para esse sábado.

A Copa América será a primeira competição oficial de Allan com a Seleção Brasileira. Ele esteve presente nas convocações pós-Copa do Mundo de 2018 para os amistosos contra Uruguai, Camarões, República Tcheca e Panamá. Outros sete jogadores do grupo convocado pelo técnico Tite também farão sua estreia em torneios oficiais: Alex Sandro, Richarlison, David Neres, Paquetá, Arthur, Eder Militão e Everton.

A preparação para o torneio continental teve início na última quarta-feira. A apresentação dos convocados tem sido gradativa. Depois de Allan e Neymar, um novo grupo está previsto para chegar na terça-feira, com atletas de clubes espanhóis, italianos, franceses e portugueses.

Com Neymar, o técnico Tite deve discutir com o jogador se ele continua ou não como capitão da Seleção, já que a agressão do atleta à um torcedor na final da Copa da França, em abril, repercutiu mal. Na entrevista coletiva da convocação para a Copa América, Tite se limitou a dizer que Neymar errou, mas não quis se aprofundar no tema antes de falar pessoalmente com seu jogador.