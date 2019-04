Sicredi inaugura nova agência em Campo Grande

Divulgação A cerimônia contou com a presença do Prefeito Marcos Trad

O Sicredi inaugurou sua nova agência em Campo Grande, localizada na Avenida Afonso Pena, 4324 – Jardim dos Estados, fortalecendo seu compromisso com o cooperativismo e desenvolvimento econômico regional. A capital se destaca como município com maior número de agências da cooperativa no Brasil conforme informou sua assessoria.



A cerimônia de inauguração aconteceu na noite do dia 26 de abril, e contou com a presença de autoridades, como o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando, o Prefeito Marquinhos Trad, o Vereador Papy, o Superintende da Semagro, representando o Governo do Estado, Bruno Gouvêa Bastos, a Superintendente do Sistema OCB/MS, Dalva Caramalac, além de dirigentes, lideranças da cooperativa e associados. Todos que fizeram pronunciamento, destacaram o papel do cooperativismo para o fomento e desenvolvimento da economia local.



“O Sicredi tem mais de 100 anos e vemos que as coisas são feitas do dia para noite, apenas o trabalho e o aprendizado contínuo fortalecem, e o Sicredi é um exemplo disso”, destacou o Deputado Federal.



“Estamos na capital mais bonita do Brasil, na qual podemos encontrar um pouco de cada cultura, de cada povo e não é à toa que é a cidade com mais agências do Sicredi no Brasil”, declarou o prefeito Marquinhos.



O presidente da cooperativa destacou os diferenciais da nova agência. “Nosso objetivo sempre foi o relacionamento com o associado e essa agência foi projetada para ser a extensão do negócio ou até da casa do associado. Temos profissionais especializados em diversos segmentos para dar as melhores orientações financeiras e fazer o negócio de cada associado crescer cada vez. Nossa estrutura física com internet e salas individualizadas facilita a geração de negócios”, explicou Celso Régis.



Esta é a 16ª agência em Campo Grande, que fortalece o projeto de expansão da cooperativa de crédito no País. A agência é completa para atendimento à pessoa física e jurídica, onde será possível realizar consórcios, seguros, operações de crédito, previdência e investimentos, além dos canais de autoatendimento. As atividades iniciam oficialmente no dia 29 de abril de 2019.