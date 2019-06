IPC-S recua nas sete capitais pesquisadas pela FGV em maio

Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou nas sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na passagem de abril para maio deste ano. De acordo com os dados divulgados hoje (4), a maior queda foi observada em Salvador: 0,71 ponto percentual, já que a taxa de inflação caiu de 1,08% em abril para 0,37% em maio.



Em seguida, aparecem as cidades de Porto Alegre (0,59 ponto percentual, ao passar de 0,89% para 0,3%), Rio de Janeiro (-0,58 ponto percentual, ao passar de 0,57% para 0,01%) e Brasília (0,45 ponto percentual, ao passar de 0,7% para 0,45%).



As outras cidades tiveram as seguintes quedas nas taxas de inflação: Recife (0,32 ponto percentual, ao passar de 0,64% para 0,32%), São Paulo (0,18 ponto percentual, ao passar de 0,42% para 0,24%) e Belo Horizonte (0,04 ponto percentual, ao passar de 0,26% para 0,22%).



A média nacional do IPC-S, divulgada ontem (3), recuou 0,41 ponto percentual, ao passar de 0,63% em abril para 0,22% em maio.