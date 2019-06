Hospitais recebem repasse de R$ 8,5 milhões

Ricardo Minella/SES Santa Casa obteve aporte de R$ 2,1 milhões

Hospitais de todas as regiões do Estado receberam o repasse de R$ 8,5 milhões referente aos pagamentos da chamada “competência abril”, vencidos em maio. As transferências foram efetuadas na semana passada pelo Governo do Estado. Das instituições que receberam os valores mais expressivos, está a Santa Casa de Campo Grande, que obteve R$ 2,1 milhões; e o Hospital da Vida, contabilizando R$ 1 milhão só nesta semana.

Segundo assessoria, com esse repasse, a gestão estadual praticamente regulariza as transferências obrigatórias e contratualizadas com as mais diversas instituições hospitalares de Mato Grosso do Sul.Para o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, esse é um dos desafios que o governador Reinaldo Azambuja está propondo para atual gestão, e que será prioridade, “porque se trata de uma das estratégias do processo de regionalização, visando ofertar saúde de qualidade e mais próxima de onde moram os cidadãos, ou seja, em suas cidades”.

Repasses

Conforme divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde, Campo Grande e Dourados foram as cidades que receberam o repasse mais expressivo.

Campo Grande

Entre as instituições hospitalares que receberam pagamentos do essa semana está a Santa Casa de Campo Grande, que obteve um aporte de R$ 2,1 milhões. Com isso, somente este ano, somados aos montantes já pagos anteriormente, essa unidade hospitalar obteve repasses estaduais que totalizam R$ 14.787.689,69.

Também para Campo Grande, houve pagamentos para a Associação de Amparo à Maternidade (Maternidade Cândido Mariano), que recebeu R$ 245.428,57; Associação de Auxílio à Recuperação dos Hansenianos (Hospital São Julião), no valor de R$ 418.048,87; e Fundação Carmem Prudente (Hospital de Câncer de Campo Grande - Alfredo Abrão), que recebeu R$ 1.250.000,00.

Dourados

O município de Dourados também obteve transferências bastante expressivas, essa semana. Entre as unidades contempladas está o Hospital da Vida, que obteve uma transferência de R$ 1 milhão; Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), R$ 550 mil; Hospital Evangélico, R$ 92.50,66; e Missão Evangélica Caiuás, R$ 13,4 mil.

Desde o início do ano até esta quinta-feira (30) a saúde de Dourados recebeu R$ 15.684.810,50, englobando repasses para hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), incentivo a Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, entre outros.

Além dessas transferências, o governo do Estado também faz o custeio direto do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados (HRCGD), com um aporte mensal de R$ 716 mil, totalizando R$ 3,7 milhões desde o início do ano. Naquela unidade, o Estado também disponibilizou equipamentos que demandaram mais de R$ 1,2 milhão.

Com o objetivo de aprimorar o atendimento à saúde da população douradense e de outros 32 municípios da região, está em construção o Hospital Regional, que representa um investimento global de mais de R$ 53 milhões e previsão de disponibilizar 210 novos leitos, quando concluídas todas as etapas do projeto.

Outro investimento já garantido para Dourados é a construção de um Centro de Diagnóstico Médico e um Centro de Especialidades, que envolvem investimentos da ordem de R$ 11,7 milhões, em área anexa ao futuro Hospital Regional.