Dólar fecha em queda de 0,49%, chegando a R$ 3, 9211

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dólar

Nesta terça-feira (30), o dólar fechou em queda, considerando o último dia do mês de abril, e véspera de decisão da política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e de feriado nacional, segundo o G1, ainda acompanhando noticiário ligado à reforma da Previdência.

A moeda norte-americana recuou 0,49%, a R$ 3,9211. Em abril, no entanto, dólar registrou leve alta de 0,16%. No acumulado do ano, já subiu 1,21%.

A partir de quinta-feira, ainda segundo o G1, o Banco Central começará a rolagem integral dos 201.785 contratos de swap cambial tradicional com vencimento em 1.º de julho de 2019.