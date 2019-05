Dólar fecha e se mantém abaixo de R$ 4

Tamanho do texto

Nesta quinta-feira (30), o dólar fechou estável e se manteve abaixo dos R$ 4.

Com os investidores cautelosos quanto a repercussão da contração da economia brasileira no 1º trimestre, também de olho também no PIB dos Estados Unidos e em desdobramentos da disputa comercial entre EUA e China.

A moeda norte-americana subiu 0,05%, vendida a R$ 3,9774.