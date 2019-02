Dólar cai novamente e fecha sexta-feira em R$ 3,704

Tamanho do texto

O dólar emendou a segunda queda e fechou com baixa de 0,97%, cotado a R$ 3,704. É o menor valor de fechamento em dez dias, desde 5 de fevereiro (R$ 3,666). Com isso, a moeda termina a semana com desvalorização acumulada de 0,81%.

A queda aconteceu um dia após o governo divulgar informações sobre a proposta de reforma de Previdência que deverá enviar ao Congresso.