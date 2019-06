Tributo a Elton John chega a Campo Grande

Divulgação/Assessoria Show acontece pela primeira vez em Campo Grande

O show de tributo “Elton John Tribute & Rocket Band”, vai aconteceu em Campo Grande no dia 16, no Palácio Popular da Cultura. O show será interpretado pelo maestro, cantor e representando oficial e Elton, Rogério Martins. “Nós estamos levando a Campo Grande uma grande produção. A nossa ideia é levar a todos um show inesquecível, que foi preparado com muito carinho. O público pode se sentir privilegiado pela apresentação que estamos trazendo para o Palácio Popular da Cultura”, relatou Rogério.

Há mais de 25 anos como músico profissional de vários artistas e bandas, Rogério Martins iniciou o tributo a Elton John a convite de Phillip Marshal (cover de John Lennon) para montar um pocket show de covers de Elton John e John Lennon. Desde então, não parou a empreitada na missão de levar o melhor do entretenimento ao grande público. Atualmente, é considerado o maior tributo a Elton John já realizado no mundo e cover oficial na América Latina.

Conforme a assessoria o show “Elton John Tribute & Rocket Band” é um espetáculo que mostra a trajetória de Sir Elton John no cenário musical com os principais sucessos de sua carreira. Interpretado pelo maestro e cantor Rogério Martins, que é o representante oficial do cantor no país, a apresentação traz os figurinos extravagantes e interpretações incendiárias de hits como “Rocketman”, “Nikita”, “I’m Still Standing”, entre outros. Tudo em um cenário envolvente, emocionante, divertido, cheio de magia e com muitas surpresas onde a plateia se encanta o tempo todo. O espetáculo já viajou de norte ao sul do país e estreou internacionalmente em 2016, passando por Paris e América do Sul em 2018.

Serviço: Elton John Tribute acontece neste domingo, dia 16, às 20h no Palácio Popular da Cultura com Maestro Rogério Martins e Rocket Band. Os ingressos podem ser adquiridos Online no link https://tributoelton.com.br/comprar-ingresso ou nos Pontos de Venda 'Atelier Cris Garcia na Rua Roberto Peres Rodrigues, 215 - Jardim dos Estados. Seals Sport Wear, no Shopping Campo Grande e na Barbearia A Banca, Unidade Shopping Norte Sul.

Mais informações pelo telefone: 9.92992083, a realização é de Daniel Escrivano e Rodrigo Tozzette.