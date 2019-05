Mostra de Arte Digital Urbana acontece no MIS

Tamanho do texto

Divulgação Os trabalhos apresentados são dos acadêmicos do curso de Artes Visuais/Bacharelado da UFMS

Na próxima quarta-feira (22), o Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) recebe às 19h30, a Mostra de Arte Digital Urbana, com trabalhos dos acadêmicos do curso de Artes Visuais/Bacharelado da UFMS.

Parceria entre o MIS e a Faculdade de Artes e Comunicação (FAALC) da UFMS produz a Mostra. Com o objetivo de proporcionar difusão de conhecimento, fomento ao diálogo artístico e cultural entre o ambiente acadêmico e a comunidade externa de forma geral.

A proposta é pensar a arte como uma forma de colaboração com o desenvolvimento cultural da sociedade, buscando influenciar na formação de um olhar mais crítico e democrático dos indivíduos. A exposição tem a coordenação de Venise Paschoal de Melo (UFMS) e curadoria de Venise Paschoal de Melo e Luciana Fisher.

A mostra será apresentada dos dias 22 de Maio a 31 de julho, trazendo cinco tipos de arte produzida com recursos tecnológicos: lambes digitais, realidade aumentada, desenho digital, arte generativa, colagem digital e vídeo mapping. As obras são o resultado de um processo de produção e experimentação de objetos artísticos criados a partir das mediações tecnológicas digitais.

Os “Lambes Urbanos” são colagens aplicadas sobre prédios, postes e viadutos. Produzidos por meio de plataforma digital, expostos em grandes formatos e montados com páginas fracionadas, visa remeter diretamente ao processo de colagem de peças publicitárias, e se assemelham tanto aos cartazes quanto aos suportes dispostos na rua, os outdoors.

Já a “Realidade Aumentada” são camadas virtuais sobre uma superfície. A intenção é expandi-la e torná-la híbrida, a partir do aplicativo ARTIVIVE.

O “Desenho Digital”: a computação gráfica como suporte dá diversas possibilidades para a produção de desenhos. São extensas relações estabelecidas entre arte, ilustração e design.

A “Arte Generativa” pode ser definida como uma forma de produção artística que se desenvolve mediante a produção de regras estabelecidas pelos artistas, e podem ser executadas de modo computacional com o uso de dados informacionais estabelecendo a formação autônoma do desenho digital.

Além destas também são realizadas a Colagem digital que é forma de expressão bastante utilizada na arte. Trata-se de apropriação de elementos fotográficos em prol de uma narrativa fragmentada e aberta.

O “Vídeo Mapping” é a projeção de animações e vídeo sobre objetos, empenas de prédios, grafites, dobraduras, entre outras possibilidades. É a associação da imagem imaterial, realizada por meio da luz e o objeto material, cujo objetivo é “dar vida” ao espaço, produzindo alterações na percepção do espectador.

A Mostra é aberta ao público em geral e a entrada é franca. A visitação é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30, no MIS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania. Mais informações pelo telefone (67) 3316-9178.