Miss Brasil Be Emotion Júlia Horta faz rapel durante estadia em Bonito

Instagram Júlia Horta Júlia Horta

Em visita ao município de Bonito, a Miss Brasil Be Emotion Júlia Horta aproveitou para fazer rapel pela primeira vez na vida, segundo a modelo, em um post de uma das suas redes sociais, “O primeiro rapel da vida a gente nunca esquece!! Foram 90m de descida e um sentimento que não sei explicar. A natureza é fantástica e abundante, só tenho a agradecer. Esse passeio pode ser feito junto com a trilha da Boca da Onça. Vale muito a pena! E quem está chamando a gente de doida: é totalmente seguro. Eu sou super medrosa e nada me incomodou! Mais uma experiência que indico de olhos fechados (ou melhor: olhos bem abertoooos, dá vontade nem de piscar perto de tudo isso!)”.

Outro passeio realizado pela modelo foi a flutuação no Rio da Prata. Segundo Júlia Horta, “O passeio começa no Rio Olho D’água e no finzinho deságua no Rio da Prata, em que a água fica mais fria. O restante do passeio foi bem tranquilo,água com uma média de 25 graus e ainda estávamos com roupa de neoprene que esquenta bastante. Foi tão lindo ver os peixinhos de perto, as nascentes, a vegetação… Foram 2,4 km de flutuação, ficamos bem cansadas, mas foi uma das melhores experiências da minha vida. Mais um passeio que recomendo totalmente! É no mesmo lugar da Lagoa Misteriosa, então dá pra fazer os dois no mesmo dia que nem a gente tranquilamente! Ahhh, e a chuva não atrapalha em nada o percurso de 1h30”, destaca.