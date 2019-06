Festa Capivara Caipira acontece sábado

Divulgação Evento acontece a partir das 17h

A Esplanada Ferroviária recebe hoje (08) a partir das 17 horas o “Capivara Caipira”,versão junina do bloco Capivara Blasé. O ritmo escolhido para animar a noite será o forró, com shows das bandas Zabumba Morena e Forró Fiô.

O evento fora de época do bloco carnavalesco reúne foliões para festejar ao som do forró com muitas bebidas e comidas típicas. Quem participar do evento pode abusar dos trajes típicos e aproveitar barracas com bebidas e comidas típicas, como arroz carreteiro, cachorro-quente, pipoca, pamonha, dentre muitos outros quitutes.

De acordo com a assessoria “O bloco Capivara Blasé faz poucos eventos fora de época porque o nosso foco é mesmo o Carnaval, mas como a primeira edição do Capivara Caipira que fizemos em 2017 teve um feedback muito bacana do público, decidimos repetir”, conta Vitor Samudio, um dos responsáveis por organizar o evento.

Zabumba Morena é uma banda de forró autêntico pé de serra. Surgiu em 2014 e atualmente a formação é composta por Maicon Oliveiras, que já dividiu palco com artistas consagrados como Dominguinhos, Elba Ramalho, Tato Falamansa, entre outros, Mateus Yuli e Luiz Espinosa. Já o grupo Forró Fiô une quatro forrózeiros de Mato Grosso do Sul, apaixonados por fazer música na formação multi-instrumental de sanfona, triângulo, zabumba, flauta e cavaquinho.

Serviço: O “Capivara Caipira” será realizado amanhã, 08 de junho, a partir das 17 horas na sede da Urgente Cia, localizada na Rua Dr. Temístocles, 64 – Esplanada Ferroviária. O valor do ingresso é R$ 10. Mais informações: (67) 99205-5255 ou pelo Instagram e Facebook .