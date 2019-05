Cinema estreia com drama e romance

Tamanho do texto

Divulgação Tudo O Que Tivemos

Tudo O Que Tivemos - Junto com a filha adolescente Emma (Taissa Farmiga), Bridget (Hilary Swank) precisa viajar de volta para a casa da sua mãe, Ruth (Blythe Danner), após ela acordar de madrugada e sair caminhando por uma tempestade de neve devido ao Alzheimer. No retorno a sua casa, Bridget precisa lidar com o teimoso pai Burt (Robert Forster) e o irmão Nicky (Michael Shannon), enquanto discutem sobre colocar Ruth em uma casa de cuidados para a memória ou não. Classificação indicativa 12 anos, contém drogas lícitas, linguagem imprópria e temas sensíveis.

Trailer

Ballet Bolshoi 2018/19: A bela adormecida

A princesa Aurora cai sob a maldição da fada malígna Carabosse em seu aniversário de dezesseis anos, caindo em um sono profundo de cem anos. Somente o beijo de um príncipe poderia quebrar o feitiço. Um brilhante balé de conto de fadas performado pelo Bolshoi, A Bela Adormecida apresenta diversos personagens mágicos, incluindo fadas, a Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas e uma linda e jovem princesa Aurora interpretada por Olga Smirnova, um “talento verdadeiramente extraordinário” (The Telegraph). É o melhor do balé clássico.

Veja a programação, horários e valores:

• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center