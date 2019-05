Vagas online para castração de gatos no CCZ de Campo Grande esgotaram em 12 minutos

Tamanho do texto

Reprodução/Internet Novo cadastramento será no dia 20 de junho.

Nesta segunda-feira (20), as 601 vagas de agendamento pela internet para a castração gratuita de gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), esgotaram em 12 minutos, de acordo com a secretaria municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau).

O novo cadastramento será aberto somente no dia 20 de junho. O site já foi encerrado para o preenchimento dos dados dos interessados e exibe a mensagem “Aguardando Próxima Campanha – Volte nos próximos dias”.

Este foi o primeiro dia em que o serviço de agendamento online funcionou. A página foi desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e a Sesau, para dar mais transparência ao serviço e comodidade aos usuários, que poderão fazer o agendamento de qualquer local, utilizando um dispositivo com acesso a internet, seja ele smartphone, computador ou tablet.

Facilitando assim o acesso aos usuários, pelo site também é possível acompanhar o processo de preenchimento das senhas. Dos agendamentos feitos neste primeiro dia de operação do sistema, 420 foram para o público em geral e 181 para organizações não governamentais (ONGs), totalizando as 601 vagas.