Motociclista tem cabeça esmagada em acidente na MS-306

Reprodução/CorreioNews Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local até a chegada da perícia

Um motociclista, identificado como R.B.S, morreu na manhã desta quinta-feira (21), em acidente de trânsito na MS-306. Ele foi atingido por uma carreta, que invadiu a pista contrária, e bateu de frente com a moto Honda 150cc.

Segundo uma testemunha, a carreta seguia rumo a Chapadão do Sul, a 329 quilômetros da Capital e, ao passar a entrada do Posto Nova Mato Grosso, saiu para pista contrária e provocou o acidente.

De acordo com o site Correio News, mesmo usando capacete, o motorista teve parte do seu crânio esmagado e massas cefálicas ficaram espalhadas na pista.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para preservar a cena do crime, até a chegada da perícia técnica e da Polícia Rodoviária Estadual.