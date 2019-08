Caminhoneiro perde o controle e destrói muro de residência

Divulgação/O Correio News Motorista teria dormido no volante

O caminhoneiro de 22 anos que destruiu o muro de uma residência no último sábado (17), continua preso. Ele estaria supostamente embriagado. O caso aconteceu na cidade de Chapadão do Sul.



Ele apresentava sintomas de embriaguez, conforme o site O Correio NEws, e acabou detido pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Provavelmente ele “dormiu” ao volante com o pé no acelerador porque o caminhão foi arrancando palmeiras do canteiro central e parou apenas quando derrubou um muro. Por sorte a casa é localizada na parte dos fundos do imóvel.