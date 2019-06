Acidente na MS-157 mata duas universitárias e deixa seis feridos

Osvaldo Duarte/Dourados News Veículos ficaram destruídos com o acidente nesta noite de quinta-feira

Um grave acidente vitimou de forma fatal duas universidades da Unigran na noite desta quinta-feira (6) na rodovia MS-157, em Itaporã. Elas colidiram o veículo em que estavam com uma van da prefeitura de Itaporã que voltava da capital com seis pessoas.



A colisão aconteceu por volta das 22h próximo ao trevo de acesso à Gleba Santa Terezinha. Leticia Rodrigues e Araújo e Thaline dos Santos Escobar, ambas de 22 anos, estavam em um fiat Pálio preto, com placas de Maracaju, e tinham saído da universidade em Dourados após apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Direito. Elas seguiam até Maracaju para contar para a família de Letícia a surpresa.



Já na van printer Mercedes Benz estavam pacientes que haviam realizado consultas em Campo Grande e retornavam para Itaporã. Eles eram ocupados por Erisvan Ferreira do Nascimento, 48 anos; Levi Batista de Albuquerque, 62; Isabela Bianca Soares Sangali, 25; Edson Vicente Xavier, 44; Anízio Gonçalves, 60; além de uma criança de 3 anos.



As vítimas do coletivo foram encaminhadas ao hospital de Itaporã e uma delas, em estado grave, foi transferida para Dourados. As causas do acidente ainda estão sendo investigada.