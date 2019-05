Tempo parcialmente nublado em todo o Estado com chuvas isoladas

Tamanho do texto

Nesta terça-feira (28), a previsão do tempo é claro e parcialmente nublado em grande parte do Estado, trazendo variação de clima.

Em Campo Grande o clima deve amanhecer nublado com chuvas isoladas. As temperaturas na capital ficam entre 17 e 31 graus.

Na região norte o dia deve ser tempo nublado, com possibilidades de chuva. Coxim tem mínima de 12 e máxima de 30 graus. Com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas.

No oeste do estado o céu deve estar nublado com chuvas isoladas. Em Corumbá, mínima de 17 e máxima de 34 graus.

No sul do estado também nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Ponta Porã registra mínima de 12 graus e máxima de 30.

No leste do estado o tempo deve permanecer parcialmente nublado. Mínima de 14 e máxima de 32 graus em Três Lagoas.

As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).