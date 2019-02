Sistema do Detran-MS segue inoperante nesta quinta-feira

Governo de MS Equipe técnica da SGI trabalha para solucionar o problema

Nesta quinta-feira (21), a Equipe técnica da SGI (Superintendência de Gestão da Informação) continua tentando solucionar a falha dos sistemas para serviços referentes a veículos no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Dessa forma, não podem ser feitas transferências de veículos, emissão de CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), alegação de venda e outros.

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação do Departamento, as buscas por solução do problema, terão continuidade nesta quinta-feira com testes que deverão indicar qual o problema que precisa ser solucionado.

Porém o Departamento enfatiza que, não há previsão para que o sistema volte à normalidade e a orientação é para que os usuários não procurem as agências do Detran para resolver assuntos relacionados à veículos até que tudo seja restabelecido.

Os serviços de emissão ou renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) seguem sem alteração.