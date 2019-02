Servidores da CAC recebem capacitação para atendimento ao contribuinte

PMCG/Divulgação

A palavra harmonia foi a tônica da mensagem deixada pelo prefeito Marquinhos Trad no último sábado (16), durante a abertura do treinamento para os 108 servidores públicos municipais vinculados ao atendimento ao contribuinte que prestam serviços na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). Até o próximo fim de semana, esses profissionais estarão reunidos para receber capacitação na área técnica, como também discutir a questão comportamental.

Diariamente passam pela Central de Atendimento ao Cidadão cerca de 1 mil a 1,5 mil contribuintes, que vão em busca dos mais diversos tipos de atendimento direcionados pelas secretarias de Finanças (Sefin), Meio Ambiente (Semadur), Gestão (Seges) e PGM, para entrada, acompanhamento, supervisão e controle de processos diversos.

O chefe do Executivo aproveitou o encontro para pedir o máximo de empenho de todos, no sentido de promover a harmonia ao acolher aos contribuintes com carinho e paciência. Marquinhos relatou aos funcionários que uma das principais reclamações da população quando o abordam durante suas visitas aos equipamentos públicos da cidade é quanto a acidez e dureza no atendimento que recebem, principalmente nas unidades de saúde.

“Sabemos que todos aqui são merecedores de melhores condições e oportunidades na vida, porém, só existem dois caminhos a serem percorridos: a desmotivação ou fazer o trabalho bem feito até alcançar o lugar aonde se quer chegar e, certamente, a segunda opção é a que fará bem a cada um de vocês. Mais valiosa é uma pessoa que saiba se relacionar bem e é educada do que competente. Pois a competência para exercer determinadas atividades a gente pode ensinar, porém, o relacionamento e a harmonia já é da pessoa e são esses fatores que tornam o ambiente melhor e motiva o nosso entorno a querer melhorar. Conto com vocês”, finalizou o prefeito.

O secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello reforça a preocupação da atual gestão de Campo Grande em melhorar o atendimento ao contribuinte. “Nestes dois sábados teremos num primeiro momento a discussão na área técnica e, logo depois, vamos trabalhar a área comportamental também, visando um atendimento de excelência ao contribuinte. Precisamos ‘estender um tapete vermelho’ para o nosso contribuinte que vem até aqui pagar suas contas, tirar dúvidas, fazer os seus pedidos e, neste sentido, precisamos atender com excelência, pois são eles quem mantém a prefeitura em condições de fazer uma série de obras e, inclusive, manter a folha de pagamento dos servidores”.

Além da questão comportamental, o secretário-adjunto de Finanças, Sérgio Padovan, falou da importância do encontro desta manhã, no sentido da troca de experiências e informações entre os servidores das quatro áreas envolvidas na capacitação. “A busca em melhorar o atendimento é uma constante nesta nova gestão da cidade. Mas, além dessa questão, esse momento permite que esses servidores compreendam melhor os serviços exercidos pelos demais colaboradores. Isso torna mais ágil e eficiente o atendimento”.

A Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, é por natureza um local onde os Munícipes esperam ter um atendimento com eficiência, eficácia e excelência. A administração municipal reconhece que existem algumas limitações estruturais e nos processos internos, as quais estão sendo gradativamente solucionadas. A capacitação iniciada hoje aproxima a prefeitura cada vez mais da meta de permitir que o contribuinte possa sair da CAC com atendimento e satisfação plenos.