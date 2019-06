São Conrado recebe playgrounds

O 5º parquinho será entregue nesta quarta-feira (05) pela Prefeitura de Campo Grande, no Bairro Jardim São Conrado. A área de lazer faz parte o projeto de implantação de playgrounds em bairros periféricos de Campo Grande, cumprindo o convênio firmado em julho de 2018 com a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ªregião.

Conforme a assessoria o convênio tem como objetivo somar esforços a fim de oportunizar o lazer e a ocupação às crianças e adolescentes buscando afastá-los do trabalho infantil e da marginalização, incentivando também, a utilização dos espaços livres, públicos, destinados ao lazer, num total de 40 playgrounds.