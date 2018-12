Sanesul recebe veículos e inaugura Núcleo de Controle de Operações

Flavia Andrade Núcleo de Operações Especiais conta com tecnologia avançada para monitoramento das bases de captação e distribuição de água da Sanesul

Em evento realizado na manhã desta sexta-feira (14), o diretor-presidente Luiz Rocha recebeu na sede da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, deputados e senador, para a inauguração do Núcleo de Controle de Operações, do Site Backup e para o recebimento de veículos que irão atender 68 municípios do Estado. Em seguida, autoridades e representantes se deslocaram a segunda unidade na Capital localizada no bairro Vila Carlota.

Sanesul/Divulgação Em clima de despedida, o diretor-presidente Luiz Rocha agradeceu os quatro anos de investimento e gestão

De 2015 a 2018, já foram investidos R$ 12,4 milhões em máquinas, veículos e equipamentos. Só nesta entrega, o empreendimento é de R$ 5,2 milhões de recursos próprios. Para o diretor-presidente Luiz Rocha, “é uma honra encerrar esse mandato falando sobre os trabalhos desenvolvidos pela Sanesul em parceria com o governo do estado, sabendo que não importa a hora do dia, todos estão empenhados em fortalecer cada vez mais essa Estatal. Podemos afirmar que nos quatro anos do primeiro mandato do governador, nós dobramos o atendimento a população de Mato Grosso do Sul, nós fizemos 49 poços aumentando em 5 milhões de metros cúbicos por hora, a produção de água, aumentamos a nossa reservação com mais de 60 milhões de metros cúbicos, com a construção de 62 reservatórios no Estado.Avançamos na nossa missão de fazer o esgotamento sanitário nos 68 municípios que nós atendemos e agora se Deus quiser, serão 69, começamos hoje com a assinatura do protocolo pelo Prefeito de Bandeirantes para que possamos dar início aos trabalhos na cidade. Melhoramos os trabalhos de informática e tecnologia e tenho certeza que seguiremos empenhados em mostrar o quanto realizamos com credibilidade, segurança, estrutura e capacitação, para servir o Mato Grosso do Sul”, diz Luiz Rocha.

Sanesul/Divulgação Reinaldo Azambuja fala sobre a entrega dos 62 veículos para 68 municípios

Para Reinaldo Azambuja, “ Hoje inauguramos o centro de operações e controle, onde hoje temos a captação em tempo real do que acontece desde a captação até a distribuição de água, em vários municípios do Estado, esse backup do controle é justamente o armazenamento de dados, nós vamos inaugurar uma central aqui, para garantir a segurança do operacional. Na sede existe um sistema onde fazemos o backup para guardar os equipamentos, documentos e principalmente a história da Sanesul, e também vamos fazer a entrega dos 62 veículos, caminhões, retroescavadeira, que vão substituir aqueles com mais de 140 mil km rodados, abrindo mão dos equipamentos velhos e da manutenção deles, o que será distribuído e irá abrangir todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, afirma Azambuja.

Representando os prefeitos das cidades do interior do Estado, segundo o prefeito de Ivinhema, Éder Uilson França Lima ( o Tuta ), “o investimento do Governo em saneamento é necessário. Se gasta para melhorias em água e esgotamento sanitário e passamos a ter mais saúde”, destacou o prefeito.

O Núcleo de Operações e Controle, conta com a tecnologia avançada, onde a empresa vai poder monitorar em tempo real inicialmente os sistemas de abastecimento de água dos municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju e do Distrito de Vista Alegre e terá também com o Site Backup (Centro de Processamento de Dados), arquivos em situações de incidentes no prédio da Administração Central.

O único caminhão adquirido, no valor de R$ 245 mil, ficará para almoxarifado da Administração Central da Sanesul. Os demais veículos, 62 pick ups, foram para: Dourados, Vicentina, Vila Vargas, Rio Brilhante, Douradina, Fátima do Sul, Itahum, Indápolis, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada, Nova Andradina, Anaurilândia, Deodápolis, Ivinhema, Ponta Porã, Amambai, Coronel Sapucaia, Paranaíba, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Terenos, Bodoquena, Dois irmãos do Buriti, Três Lagoas, Selvíria, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia, Jardim, Sidrolândia, Caracol, Nioaque, Naviraí, Sete Quedas, Iguatemi, Caarapó, Eldorado, Japorã, Mundo Novo, Corumbá, Ladário, Coxim, Rio Verde do MT e Pedro Gomes.