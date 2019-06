Reinaldo Azambuja consegue R$ 116 milhões para aeroportos

Divulgação/Subcom Reinaldo Azambuja e Ronei Saggioro Glanzmann

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) viabilizou a liberação de recursos para obras de melhoria e ampliação em quatro aeroportos: Campo Grande, Dourados, Bonito e Coxim. Os quatros aeroportos devem receber aportes financeiros que ultrapassam os R$ 116 milhões. A reunião aconteceu na Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC) e teve a presença do secretário nacional da Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann.

“São recursos importantes que vão melhorar parte do modal aeroviário de Mato Grosso do Sul. Estamos construindo uma lógica para nosso sistema de transporte aéreo”, declarou Reinaldo Azambuja após o encontro realizado em Brasília (DF).

Segundo informou o governador, em julho a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a SAC vão autorizar o início da obra de reestruturação do Aeroporto Internacional de Campo Grande – com investimentos superiores aos R$ 55 milhões.

De acordo com a assessoria no Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira serão investidos cerca de R$ 50 milhões, entre recursos já garantidos e emendas do Orçamento da União. O Exército e a Secretaria Nacional da Aviação Civil são responsáveis pelos processos licitatórios. A estimativa é que as obras de remodelagem do aeródromo iniciem ainda este ano.

O Aeroporto Regional de Bonito, que já passa por obras de melhorias, tem recursos garantidos em R$ 7 milhões. Para o Aeroporto Municipal de Coxim a garantia de investimento é de aproximadamente R$ 4 milhões – em obras na pista e no balizamento.