Programa do IEL completa 10 anos e recebe 41 novos fornecedores em 2018

Divulgação Foram 340 pessoas capacitadas no último ano pelo setor de Desenvolvimento Empresarial

Com 41 novos fornecedores, o Programa de Qualificação de Fornecedores realizado pelo IEL (Instituto Euvaldo Lodi), completa aos 10 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. Atuando na capacitação de 300 empresas fornecedoras, que passaram a atender com mais agilidade e qualidade as indústrias instaladas no Estado.

Em 2018, o programa também somou 107 fornecedores capacitados em doze meses. As participantes fazem parte de quatro grupos do PQF e em três cidades de atuação, Seis delas participam do Básico em Ribas do Rio Pardo, 24 do Avançado em Campo Grande, 17 no Avançado Manutenção em Três Lagoas e 60 participaram da Auditoria na edição de 2017.

Para o coordenador da área de desenvolvimento empresarial do IEL, Hugo Bittar, “O programa é desenvolvido para estruturar e qualificar a empresa, de tal forma que ela esteja pronta para atender clientes de qualquer porte e, com isso, fomentar os negócios estaduais”, diz Bittar.

As metas para o próximo ano, são de aumentar a participação das âncoras do programa e ampliar a atuação em Campo Grande, ainda segundo Bittar, “Estamos em uma conversa bem adiantada com a prefeitura da Capital e consolidando, um novo mercado se abre para indústrias e fornecedores”, aponta.

Em 2018, foram capacitadas 340 pessoas no setor de Desenvolvimento Empresarial do IEL divididas entre os 15 cursos, que abrangeram oito áreas estratégicas do mercado de trabalho. Outras 183 pessoas participaram de capacitações de educação executiva, entre elas o Lean Six Sigma, realizado pela primeira vez em Mato Grosso do Sul.