PRF Moon será julgado nesta quinta

Deurico/Capital News Ricardo Hyun Su Moon, contribuiu com perícia durante reconstituição da morte do empresário

Acontece nesta quinta-feira (30) o julgamento do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, no plenario do Juri. Essa é a segunda vez que Moon está com o julgamento marcado. O PRF será julgado pela juíza Denize de Barros Dódero.

O juiz titular da vara, Carlos Alberto Garcete de Almeida, proibiu o uso de uniformes dos policiais rodoviários federais, como também de camisetas, acessórios ou qualquer outro objeto que faça alusão ao julgamento, tanto pelos amigos e familiares da vítima quanto do réu. Manifestações de apoio ao acusado, ou às vítimas, somente serão permitidas fora do prédio do Fórum.

Anteriormente o julgamento do PRF era para ter acontecido no dia 11 de abril, porém dos sete jurados passou mal e precisou receber atendimento médico e por este motivo o julgamento foi cancelado.

Caso - Ricardo Moon é acusado de matar o empresário Adriano Corrêa, de 33 anos, em uma briga de trânsito na Av. Ernesto Geisel, em Campo Grande.