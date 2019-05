Prefeitura investe R$ 31 milhões em iluminação pública

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Secretário de Serviços Públicos quer garantia de cinco ano

Com o plano de investir R$ 31 milhões em iluminação pública, a Prefeitura de Campo Grande, irá substituir 62% da iluminação com lâmpadas de led. Para as avenidas de acesso aos bairros e onde há super postes, está programada a compra de 3.750 lâmpadas de 150 w. Atualmente, das 110 mil lâmpadas existentes na cidade, só 16.500 são de led, de 40 e 120 w de potência.

Conforme a assessoria o planejamento elaborado pela Divisão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, mostra que serão aplicados R$ 25 milhões na compra das lâmpadas e R$ 6 milhões para instalar 46.250 lâmpadas de led tele gerenciais, adaptáveis para a telemetria, que substituirão as em funcionamento, de vapor de sódio.

Para a escolha da empresa responsável foi exigido que a qualidade das lampadas e que tenham garantia de cinco anos. O secretário Municipal de Serviços Públicos, Rudi Fiorese, para garantir a qualidade do produto solicitou que os participantes encaminha-se amostras que passaram por rigorosos de testes de especificação técnica e resistência.

A empresa responsável pela instalação das lâmpadas é a Construtora B&C Ltda com o orçamento de R$ 6.025.757,44, redução de aproximadamente R$ 600 mil sobre o valor de referência (R$ 6,6 milhões). A concorrência, na modalidade registro de preços, garantiu uma redução de 54,52% no custo final, gerando uma economia de R$ 29.944.537,50, já que o preço referência previsto no edital de abertura foi de R$ 50.13.050,00.