Prefeito de Pedro Gomes é multado pelo Tribunal de Contas do Estado

Prestação de contas do município aponta irregularidades em todas as licitações

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) aponta uma diferença de R$ 62.878,63 entre o efetivamente empenhado e os valores gastos após verificar a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes.

O órgão multou o prefeito do município, William Luiz Fontoura, por irregularidades encontradas em licitação de empresa especializada para o fornecimento de diesel, no valor de R$ 76 mil.

Conforme o texto publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, os termos considerados ilegais na licitação n.º 05/2017, apontam o contrato administrativo n.º 118/2017 resultante e sua execução financeira. A empresa vencedora da licitação fornecia o combustível para a realização do abastecimento da frota de veículos alocados no Fundo Municipal de Saúde.

Considerando a prestação de contas do município, o TCE, apontou uma diferença de R$ 62.878,63 entre o efetivamente empenhado e os valores gastos. Com isso, o conselheiro Jerson Domingo determinou multa de 75 Uferms ao prefeito – correspondentes a R$ 2.117,25.