Porto de Alencastro é modelo para Rota Bioceânica

O projeto para ligar o Brasil e Paraguai pela as cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, dentro da Rota Bioceânica tem como modelo o Porto de Alencastro, que conecta Paranaíba a Carneirinho (MG). Os engenheiros da Itaipu Binacional, que financia a construção, visitaram o local para conferir a estrutura da obra.

De acordo com o engenheiro Panfilo Benitez Estigarribia, o formato estaiada da travessia, suspensa por cabos, facilita a navegação de embarcações e dá mais segurança aos usuários. Nas próximas semanas, a Itaipu Paraguai dará início ao processo licitatório para definir o projeto da ponte. O Conselho da estatal já autorizou a abertura do pregão.

Dois processos licitatórios serão abertos para a edificação do canal rodoviário. O primeiro para seleção da empresa que vai desenhar o projeto da ponte e o segundo para definir a construtora que vai executar a obra. A empresa vencedora do primeiro pregão vai fiscalizar o trabalho da selecionada na segunda.

Conforme a assessoria o governador Reinaldo Azambuja vai se reunir com o ministro de Infraestrutura do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, e com técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na próxima semana, para tratar da liberação de recursos para a construção do anel viário que ligará a ponte sobre o Rio Paraguai com a rodovia BR-267.

A intenção é articular a liberação de recursos de emendas impositivas do Orçamento Geral da União (OGU), em 2020, para execução da obra do contorno. Outro ponto que será abordado no encontro é o estudo de viabilidade e impacto ambiental, elaborado pelo Dnit, que vai subsidiar o governo paraguaio na construção da travessia rodoviária da Rota Bioceânica.

Para agosto deste ano está prevista uma nova rodada de reuniões entre todos os países da Rota Biocêanica (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile) para discutir o andamento dos projetos de infraestrutura, integração e turismo. O encontro será realizado em Campo Grande.