Núcleo de Dança abrilhanta desfile de 104 anos da cidade

Juliana Brun As pequenas bailarinas foram as grandes estrelas da avenida

O desfile cívico em comemoração aos 104 anos de Três Lagoas contou com inúmeras instituições presentes, comerciantes, unidades educacionais e algumas secretarias também mostraram seu brilho no final da tarde do ultimo sábado (15), no entorno da Lagoa Maior.

Dentre os milhares de participantes a Secretaria de Cultura brilhou na avenida com suas lindas bailarinas e também o grupo de teatro.

O núcleo de dança do município mostrou a sua força e foi para a rua com mais de 400 bailarinas e reforçando este time as famílias também participaram.

“O Pojeto Balet Municipal acontece desde 2012, comecei como professor e hoje sou coordenador de dança. Hoje aproximadamente 400 bailarinas fazem parte do projeto e nesta comemoração viemos em peso mostrar a importância do Núcleo de dança e seus projetos” relatou Jimmy Elliot.

Segundo a Policia militar havia aproximadamente 4 mil pessoas que prestigiaram o desfile em homenagem ao aniversario da cidade.

Apos o desfile Jimmy agradeceu a todos os envolvidos e responsáveis pelo sucesso. “É uma alegria saber que meu projeto de Ballet dentro da Diretoria de Cultura é referência no estado e no Brasil e ainda mais o desfile que foi maravilhoso, os pais das alunas que tanto se preocuparam em estar presente e envolvidos na nossa apresentação foi espetacular, quando olhei para trás vi uma imensidão de pessoas em volto de bailarinas e pais que me emocionei completamente e tudo isso me dá mais forca em querer fazer a diferença na Dança para toda população

Treslagoense e principalmente para minhas crianças, jovens e adulto que participam do meu Núcleo de Dança. Agradeço a Leticia Caetano, professora de Ballet do meu Núcleo de Dança que faz um trabalho incrível e sempre topa em fazer minhas loucuras junto à mim! Gratidão a minha Amigona que amo tanto Samira Gama que vestiu a camisa e fez um show na avenida!.... Obrigado a todos!” concluiu cheio de gratidão.