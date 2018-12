Mutirão para pagar dívidas tem novidade virtual neste ano na Capital

Divulgação/PMCG Este é o segundo ano da ação

A 2ª edição da Ação de Gestão da Inadimplência para Regularização (Agir), promovida pelo Procon Municipal, que atua em Campo Grande, tem uma novidade neste ano. Além do atendimento presencial, pessoas que queiram negociar dívidas também terão a opção virtual, de maneira on-line, pela plataforma governamental www.consumidor.gov.br.



O atendimento presencial será na Praça do Rádio Clube, que fica na avenida Afonso Pena, no centro da Capital, nos dias 19 a 21 de dezembro, das 7h30min às 17h.

Segundo o Procon, no atendimento presencial o cidadão poderá renegociar suas dívidas com as concessionárias de água e energia, com bancos e financeiras de crédito, empresas de telefonia ou fazer reclamação contra qualquer fornecedor.

Além do Procon de Campo Grande, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a Vigilância Sanitária, o Centro de Controle de Zoonoses, a Secretaria de Assistência Social e o Instituto de Protestos estarão atendendo no local.

Já no mutirão on-line, que também será realizado no mesmo período, o consumidor irá acessar pelo computador o site consumidor.gov ou irá baixar o aplicativo consumidor.gov.br em seu smartphone. No consumidor.gov.br, ao iniciar o pedido de renegociação de sua dívida, o usuário deverá escrever a palavra “AGIR” e depois fazer a reclamação ou proposta.

Conforme explica o subsecretário do Procon Municipal, Valdir Custódio,, ao escrever a palavra “AGIR” o Procon Campo Grande e os fornecedores cadastrados já identificam que aquele acesso terá um tratamento diferenciado, incluindo-o no mutirão. Explica ainda que neste mutirão on-line são 470 empresas, dentre elas todos os bancos, financeiras de crédito, companhias aéreas, telefônicas e mais uma enorme gama de empresas aderentes à plataforma, que terão propostas diferenciadas e mais acessíveis ao consumidor.