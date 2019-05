Kits escolares começam a ser entregues aos alunos da Reme

A. Frota Segunda carga de kits escolares chegou nesta quinta e no mesmo dia começou a ser distribuída às unidades de ensino

A prefeitura de Dourados iniciou na quinta-feira (23) as entregas dos kits escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). O atraso de três meses, de acordo com a secretaria de educação, foi em decorrência de um acidente com a carreta da empresa contratada.

O secretário de Educação, Upiran Jorge Gonçalves, acompanhou as primeiras entregas, realizadas nos Ceims Professor Bertilo Binsfeld e Isilda Aparecida dos Santos Souza.

“Iniciamos imediatamente a entrega. Estamos aqui para esclarecer que o esforço foi concentrado em buscar o objetivo principal: entregar os kits. Gostaria que a sociedade compreendesse que há situações que fogem do nosso controle. O nosso objetivo continua sendo entregar os kits”, disse.

Nos Ceims, as coordenadoras receberam o material e destacaram o aporte para o ensino às crianças. Lucimaire Rodrigues Flores, coordenadora do Ceim Isilda Aparecida dos Santos Souza, unidade que atende 216 crianças, recebeu os kits e destacou a compreensão dos pais. “Temos uma comunidade escolar participativa e tivemos a compreensão deles em relação a este atraso. Também porque a Semed sempre nos amparou em relação às necessidades que tivemos”, disse.

No Ceim Professor Bertilo Binsfeld, a coordenadora Renata Faria Ronquigali Ribas também falou da compreensão dos pais em relação ao atraso e comemorou a chegada do material. “Não podemos negar que é essencial para os andamentos do trabalho com as crianças, afinal, tivemos três meses de aula e ainda temos quase o dobro pela frente”, disse. O Ceim atende 185 crianças.

Upiran lembra que os kits esperados para 2020 já são alvo de licitação da Semed, buscando que a entrega seja feita antes do início do ano letivo. “Foi assim ano passado. Mas, repito, algumas situações ocorrem e fogem ao nosso controle”, disse o secretário.

O atraso

O processo licitatório para compra do material escolar foi iniciado em junho de 2017 respeitando todos os processos burocráticos exigidos por lei. “Já depois de atrasos na licitação federal, o primeiro prazo de entrega era entre o final de março e primeira quinzena de abril, mas o acidente com a carreta prejudicou o cronograma”, disse.

A informação divulgada na segunda semana de abril era de que as duas carretas haviam sido descarregadas, no entanto, apenas uma delas havia chegado e a outra, que tinha previsão de chegar no mesmo dia, não chegou em Dourados. A outra carga ficou retida após a carreta tombar, danificando alguns kits que tiveram de ser refeitos.

“É uma decisão efetiva e racional. São mais de 80 unidades para visitar entregando os kits, algumas até em distritos. Como existem escolas que têm todas as séries do ensino fundamental, não seria conveniente levar kits de algumas salas e depois voltar lá para entregar os demais”, explicou o secretário.

Os kits

São três kits que atendem os alunos do pré-escolar, do 1° ao 5° ano e do 6° ao 9°. Ao todo são 25,9 mil kits, sendo 4,4 mil do pré-escolar, 15,4 mil dos anos iniciais e 6,1 mil dos anos finais.

O kit escolar 1, para os alunos da pré-escola, contém uma agenda escolar, apontador, borracha, caderno de desenho, caneta hidrográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis grafite, massa de modelar, pincel, tesoura sem ponta e tinta a base d’água.

O kit escolar 2, para os alunos de 1° ao 5° ano, contém apontador, borracha escolar, caderno ‘brochurão’, caderno de desenho, caneta hidrográfica, cola, lápis de cor, lápis grafite, régua e tesoura sem ponta.

O kit escolar 3, para os alunos de 6° ao 9° ano, é composto de apontador, borracha, caderno universitário, canetas esferográficas azul, vermelha e preta, esquadro, lápis de cor, lápis grafite, régua e transferidor 180 graus.