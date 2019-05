H1N1 faz quarta vitima na região leste do Estado

Pedro Ventura/Agência Brasília Só no mês de maio ocorreram três mortes pelo vírus da gripe

A quarta morte por causa do vírus H1N1 foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, no final da ultima terça (7).



A vitima foi uma mulher de 61 anos, que contraiu a Gripe Influenza A e que possuía como agravantes problemas cardíacos e se encontrava internada em uma UTI de hospital da cidade, como informou a coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica, enfermeira Adriana Spazzapan.



A terceira morte ocorreu no presídio de segurança local e após a morte do detento pelo vírus H1N1, e para evitar novos contágios, novas regras estão sendo impostas como nos horários de visita e a proibição de entrada de menores aos finais de semana.



Com a ocorrência deste óbito, Três Lagoas passa a ter registro de quatro casos de morte por Gripe H1N1, em 2019.