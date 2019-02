Funtrab tem aumento de 51% no número de pessoas encaminhadas para o mercado

Funtrab/Divulgação

O pizzaiolo Pedro Jorge Figueira da Silva, de 32 anos, precisou de apenas três semanas para conseguir a recolocação no mercado de trabalho. Ele foi uma das 11.391 pessoas encaminhadas para entrevistas de emprego em janeiro de 2019 pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) – número 51% maior em relação a igual período do ano passado, quando foram feitos 7.533 encaminhamentos.

“Em dezembro, fiquei desempregado e em janeiro consegui a recolocação. Não posso ficar parado porque, com o salário, sustento a mulher e três filhos”, conta. O novo emprego é em uma pizzaria da capital.

Ele é um dos mais de 1.000 trabalhadores que começaram o ano conquistando um novo emprego por intermédio da Funtrab. Isso porque o mercado começou o ano oferecendo mais oportunidades. O número de vagas oferecidas pela Fundação aumentou 19,55% – passando de 4.250, em janeiro de 2018; para 5.081, no mês passado.

Para o diretor-presidente, Clistiano Fernandes Alves, as ofertas de emprego são um reflexo da melhora na economia e da confiança de empresários e consumidores com os novos governos e com o planejamento do Estado que manteve os salários em dia, mesmo no auge da crise brasileira. “O ano começou com mais ofertas de empregos, principalmente nos setores de serviço e alimentação”, diz.

E a expectativa da Funtrab, de acordo com a coordenadora do Trabalho, Cláudia Bérgamo, é de mais contratações nos próximos dias por causa da época e colheita de maçãs. “Já começaram a contratar mais na área da agropecuária por conta dos indígenas que vão trabalhar na colheita das maçãs, mas diariamente abrimos vagas na área do comércio (para balconista, vendedor, fiscal de loja, entre outros), serviços (passador, baba, eletricista e diarista) e para a área de alimentação (garçom, cozinheira, copeira, chapeiro)”, afirma.

Serviço

Em Campo Grande, quem estiver em busca de emprego pode procurar a Funtrab na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro, das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

No interior, é preciso procurar a Casa do Trabalhador do município. Endereços, telefones e horários de atendimento podem ser conferidos no site da Funtrab.