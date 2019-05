FAC realiza 20ª FEIJOADA com show do cantor Diogo Nogueira

Divulgação/PMCG A camiseta para participar do evento tem o valor de R$ 190,00

Nesta quinta-feira (02), a presidente do comitê gestor do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, fez o lançamento da feijoada.

O evento será realizado pela Prefeitura no próximo dia 25 de maio. Neste ano, a atração será o cantor Diogo Nogueira.

Para Tatiana Trad, “Contamos com a colaboração de toda a sociedade de Campo Grande para nos ajudar com as vendas das camisetas, para que a gente possa fazer o bem, aquecendo as famílias que vão precisar neste inverno. Estamos na 20ª edição, com show do Diogo Nogueira. Convocamos Campo Grande para mais este evento de sucesso”, declarou.

Foram recebidas as 62 madrinhas do evento pela primeira-dama, a Feijoada da FAC terá toda a renda distribuída para auxiliar a população mais carente da capital. A missão das madrinhas é ampliar o número de participantes no evento.

De acordo com Kézia Dias, uma das madrinhas, “É muito gratificante, porque sabemos que estender a mão ao próximo é algo muito bom. Sabemos que todo o dinheiro arrecadado será revertido para compra de agasalhos. Ajudar, faz bem ao coração”, aponta.

O evento acontecerá no Bosque dos Ipês e tem o custo de R$ 190,00, onde o participante irá receber a camisetas da 20ª edição da Feijoada do FAC (Fundo de Apoio a Comunidade).

A atração para animar os participantes será Diogo Nogueira, cantor e compositor, filho do saudoso sambista João Nogueira. Sua discografia inclui cinco CDs e três DVDs, com mais de 750 mil unidades vendidas, colecionando: cinco discos de ouro e dois DVDs de Platina (“Sou Eu” e “Diogo Nogueira – Ao Vivo em Cuba”), sendo um deles de Platina Duplo (“Sou Eu”).

Sobre o FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também é um catalisador de doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso.

Além disso, o FAC promove cursos de capacitação e oficinas que visão geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

Serviço:

Evento: Feijoada do FAC (Fundo de Apoio a Comunidade) Vigésima Edição

Local: Shopping Bosque dos Ipês.

Horário 11h

Data: 25 de Maio – Sábado

Endereço: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados,

Bosque Expo – Bosque dos Ipes.

Atração – Diogo Nogueira http://diogonogueira.com.br/

Valor: R$ 190,00

Camisetas a venda no FAC – 2020 1361 e pelo whatsApp: 99182 1770

Apoiadores:

SBT/MS, Jornal a Critica, Jornal de Domingo, Blink 102 FM, Zoom Publicidade, Rede TV Box, Galeria dos Esportes, MV Agência, Águas Guariroba e Plaeng.

Realização:

FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), Prefeitura Municipal de Campo Grande