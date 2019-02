Em MS, mais de 24 mil farão concurso da Educação neste domingo

David Majella/Governo MS O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 14 horas (horário de MS).

Para o concurso estadual da Educação deste domingo (17), 24.246 candidatos farão as provas, tanto em Campo Grande quanto em Dourados. As vagas são para o Magistério, assistente administrativo, agente de limpeza e agente de merenda.

Os candidatos deverão chegar nos locais da prova a partir do meio-dia. Para evitar possíveis fraudes, a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência do Estado do Rio de Janeiro (Funrio), disponibilizou o cartão de convocação que contém o ensalamento, via e-mail pessoal e na área do candidato.

Os portões serão fechados pontualmente às 14h, horário de Mato Grosso do Sul. Os candidatos deverão levar caneta preta ou azul fabricada em material transparente e um documento de identidade com foto, preferencialmente a identificação utilizada na inscrição.

Para evitar transtornos e garantir a segurança dos concurseiros, o Governo do Estado anunciou reforço no transporte coletivo, segurança e policiamento de trânsito nas duas cidades.