Costa Rica se prepara para receber o Rally dos Sertões

Edemir Rodrigues/ Portal do MS Rally 2019, com 4.744 km: 40 cidades em sete estados

O Rally dos Sertões 2019 irá passar por Costa Rica e região, pontos que integram a Rota Cerrado do Pantanal, a largada acontece em Campo Grande, no dia 24 de agosto. O município estima um aquecimento na economia de R$ 2 milhões em apenas um dia de evento.

A ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Campo Grande oportunizou a escolha de Campo Grande como largada de uma das maiores competições mundiais de off-road, com a prova cruzando a região nordeste até a divisa com Mato Grosso.

De acordo com Reinaldo Azambuja,“Em 2017 tivemos a chegada em Bonito, depois da passagem por Coxim e Aquidauana. Agora, com a largada em Campo Grande, MS se torna vitrine para o mundo. Nossa estratégia é divulgar atrativos, belezas naturais e potencialidades turísticas para que brasileiros e estrangeiros possam conhecer nosso Estado”, destaca governador.

Costa Rica, distante 340 km de Campo Grande, está unida para deixar sua marca na passagem do rally e multiplicar a ação do Governo do Estado em dividendos para o turismo, um dos destaques da região. Com o apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), a prefeitura local vem mobilizando todo o trade e outros segmentos para garantir um receptivo e um serviço de qualidade aos competidores e aos turistas.

Segundo Keyler Simey Garcia, secretário municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, “A escolha de Costa Rica como cidade-pouso do rally, depois da prova passar nos arredores e chegar em Coxim, em 2017, é uma grande oportunidade de consolidarmos a região como o centro dos esportes radicais do Centro-Oeste. A parceria do Estado tem sido fundamental para conquistarmos cada vez mais espaços e visibilidade nacional através de grandes eventos”, pontua secretário.

Para o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica, Anderson Dias, “Estamos colhendo mais uma semente para o futuro e temos que nos prepararmos para potencializar a região no turismo”, disse. “O Governo do Estado não esqueceu de Costa Rica e tem desempenhado papel importante, como garantir o acesso à região com boas estradas”, diz.

Ainda conforme o secretário, “Um evento como esse, além de movimentar a economia, mostra nosso município para o Brasil e o mundo através da mídia. Por isso, trabalharemos e não vamos medir esforços para que Costa Rica faça bonito e seja sucesso na edição 2019 do Rally dos Sertões”, diz secretário.

O município de Costa Rica é considerado um dos destinos preferidos para os amantes do turismo de natureza e aventura, com extensas reservas preservadas e rios cristalinos. Além de oferecer roteiros potenciais para grandes competições, o visitante desfruta de belezas naturais e experiências incríveis de rafting, trilhas, caminhadas, rapel, tirolesa em meio aos banhados e matas e passeios às grutas, cachoeiras e aos parques Nascentes do Taquari, das Emas, da Lage e Salto do Sucuriú.

A assessoria do governo destaca que, o evento Rally dos Sertões movimenta toda a cadeia produtiva das cidades por onde passa. Cerca de 1.700 pessoas que compõem a caravana da competição fazem compras e usam serviços locais durante a prova, como hotéis, supermercados, bares e restaurantes; postos de gasolina, farmácia, lojas, serviços de manutenção de veículos e muito mais. Outro fator importante é a divulgação das cidades, roteiros turísticos e das belezas naturais dos estados através da mídia.

A programação divulgada pela organização do rally estima que a competição em 2019 cruzará mais de 1.000 km de estradas, entre Campo Grande, Costa Rica e o limite com Barra do Garças (MT), com chegada prevista para 1º de setembro em Aquiraz, no Ceará, passando por 40 cidades em sete estados. O trajeto total será de 4.744 km. A prova já passou pelo Estado em 2017, com chegada em Bonito. Aquidauana e Coxim também fizeram parte do roteiro.