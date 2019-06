Casa da Saúde será transferida de endereço

Divulgação Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) fará a transferência da Casa da Saúde para um novo endereço, o que irá proporcionar melhores condições nos serviços oferecidos aos usuários. A unidade, que hoje fica na Rua Bahia, passará a funcionar na antiga Escola Estadual Riachuelo- que foi desativada recentemente- no bairro Cabreúva, em Campo Grande. Novas linhas de ônibus serão disponibilizadas para o local, dando assistência a quem precisa do transporte público.

O prédio da antiga escola também está sendo reformado para receber a unidade de saúde. A nova Casa da Saúde terá mais de 1,3 mil metros quadrados, onde estarão distribuídos os depósitos de medicamentos, as salas administrativas e outras áreas comuns.

Conforme a assessoria a previsão é que na primeira semana de agosto os atendimentos já estejam sendo realizados no novo endereço, que fica na Rua Onze de Outubro. As linhas de ônibus também já estarão fazendo a rota local. “A obra que está sendo feita no prédio deve terminar em breve. Também já estivemos reunidos com a Assetur (Associação de Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande) e Consórcio Guaicurus e as linhas de ônibus e as rotas já estão sendo estudadas”, afirmou o

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. O atendimento é feito das 7 horas às 19 horas.