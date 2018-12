Campanha Papai Noel dos Correios aguarda entrega de quase 3 mil presentes

Divulgação/Arquivo Presentes são entregues pelos Correios

Com 11.303 pedidos atendidos, a campanha Papai Noel dos Correios em Mato Grosso do Sul encerrou o período de adoção de cartas no último sábado (8). O número corresponde a 81% das cartas selecionadas no Estado e 100% de Campo Grande.

Os padrinhos têm até amanhã para a entrega dos presentes em uma das agências de Correios participantes. Ainda faltam ser entregues 4303 presentes no MS e 2.969 na Capital até o início da manhã de hoje (10).

“Aguardamos todos os padrinhos que se sensibilizaram com uma das 13.941 cartas participantes do projeto Papai Noel dos Correios em Mato Grosso do Sul. Aqueles que ainda não entregaram o presente, que possam levar às nossas unidades participantes para que assim todos os sonhos possam ser tirados do papel”, reforça a coordenadora regional da campanha, Olga Martinez Torres.

Os padrinhos podem levar os presentes a uma das mais de 30 agências que participam do projeto no Estado. Em Campo Grande, as unidades que recebem presentes são as dos seguintes locais: Av. Calógeras, 2309; Rua Vasconselos Fernandes, 226 (em frente à antiga Rodoviária); shopping Campo Grande; Comper da Brilhante; Comper da Ceará e Comper Jd. dos Estados. A relação completa está disponível neste link.