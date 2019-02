Autorizadas já removeram cerca de cem veículos do pátio do Detran-MS na Capital

Divulgação A remoção dos veículos continua com a meta de 1,8 mil veículos para desafogar o pátio do Departamento

Após o credenciamento dos pátios autorizados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para o serviço de remoção e guarda de veículos, o Órgão cadastrou a retirada de 108 carros e motos. Do total, cem foram levados para a Autotran, na Avenida Gury Marques e serão leiloados em março.

De acordo com informações do coordenador da Comissão de Leilões do Departamento, Diego Fernando de Arruda Soares, “são 51 carros e 49 motos”. Os demais foram transferidos para o pátio da AL Industrial. O Departamento tem como meta a retirada de cerca de 1,8 mil veículos do pátio na sede.

Para a gerente regional do Detran-MS, Loretta Barbosa Figueiredo, “estes veículos que saíram foram catalogados, fotografados e vistoriados para garantir a integridade física dos bens”, afirma.

Após a realização do leilão de cada um destes veículos, os pátios credenciados receberão o valor fixo de R$ 150 por carro e R$ 75 por moto. A partir do dia 15 de março os pátios também passarão a receber os veículos apreendidos em blitz. Para estes, serão cobradas as taxas de diárias já existentes, R$ 19,29 para carros e R$ 4,13 para motos.