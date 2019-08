Aquidauana recebeu a 50ª edição do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural

Divulgação/ Senar-MS Programa Saúde

O município de Aquidauana, recebeu a 50ª edição do Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher Rural do Senar/MS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS. O diretor-secretário do Sistema Famasul, Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Frederico Stella, participou da abertura da ação que aconteceu no sábado último (17), juntamente com presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Carlos Castro.

Para diretor-secretário da Famasul, saúde e prevenção são presentes valiosos, o Senar leva qualidade de vida para homens e mulheres que moram e trabalham no setor rural. São mais de 15 mil pessoas atendidas até o momento, número que mostra o quanto estamos engajados em atender a demanda do agro e consequentemente garantir a longevidade da população”.

O trabalho é de extrema importância para o município e a cada ano tem aumentado o número de pessoas atendidas, proporcionando assim uma melhor maneira de vida.