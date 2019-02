Após taxa da energia, vereadores da Capital cobram explicações sobre valores da conta de água

Tamanho do texto

Divulgação A iniciativa é da Vereadora Dharleng Campos (PP)

Após diversos debates sobre a tarifa de energia, que ainda continua sem resolução, vereadores de Campo Grande irão promover uma reunião aberta ao público nesta sexta-feira (15), a partir das 9h, desta vez para cobrar explicações sobre os valores cobrados na conta de água. De acordo com a vereadora Dharleng Campos (PP), propositora do debate, as tarifas estão sendo consideradas abusivas e há manifestações de diversas lideranças comunitárias sobre o assunto.

O encontro, que acontece no Plenarinho da Câmara, deve receber representantes de bairros, entidades empresariais, órgãos fiscalizadores e reguladores, líderes classistas, além de representantes da Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água na Capital, que irão responder questionamentos e apresentar dados. A população em geral também está convidada a participar do debate e expor suas dúvidas.

A vereadora Dharleng Campos ressaltou a importância da participação de todos, para cobrar respostas à empresa e aos órgãos fiscalizadores. “Na época da conta de luz, quando debatemos na Câmara, eu já estava preocupada porque os pais de família estavam deixando de pôr comida em casa para pagar a conta de luz, e agora é a vez da conta de água. O povo vai trabalhar apenas para pagar água e luz? Isso é um absurdo. Queremos ouvir a empresa e entender melhor essa calamidade financeira que tanto tira o sono da nossa gente", disse.