Após quatro horas parados os ônibus voltam a circular

Anderson Ramos/Capital News O dia começou com terminal vazio

Dia 14 de março é o dia marcado para a Greve Geral contra Reforma da Previdência e em apoio as categorias o transporte coletivo de Campo Grande parou por três horas pegando muitos usuários de surpresa. Os ônibus voltaram a circular as 7h20, sendo que em horário normal sairiam das garagens as 4 horas.

Com a paralisação diversos funcionários que não tiveram o dia emendado por causa do feriado de Santo Antônio, em Campo Grande, foram surpreendidos ao chegar nos pontos de ônibus e o transporte coletivo não passar, pois não houve informação que os ônibus iriam parar.

O diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende foi até a garagem da Viação São Francisco e conversou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU) Demétrio Ferreira Freitas. O presidente do Consócio classificou a paralisação como “desrespeitosa e bruta” e sem justificativa suficiente para parar toda a cidade por causa do protesto. “O motivo pode até ser justo, mas é desproporcional parar uma cidade inteira”, diz Rezende.

Greve - Diversas cidades brasileiras registram paralisações em serviços públicos e protestos, onde os trabalhadores lutam contra os cortes do governo na educação e contra a Reforma da Previdência. Ao menos 16 estados e o DF foram afetados.