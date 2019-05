Após assinatura de convênio areia será retirada do lago

Tamanho do texto

Governador Reinaldo Azambuja e Prefeito Marquinhos Trad

O desassoreamento e recuperação dos lagos de contenção do Parque das Nações Indígenas começa a partir de junho. Durante uma coletiva de imprensa foi assinado o convênio que visa a recuperar o lago. “Não é só retirar o sedimento. Se não fizer a contenção para reter, não vai resolver. E não é só transferência de dinheiro: são obras de estrutura que vão resolver”, afirmou o Governador Reinaldo Azambuja(PSDB).

Governador Reinaldo Azambuja

Conforme o prefeito Marquinhos Trad (PSB) o projeto é resultado de um trabalho técnico que, em um primeiro momento, prevê a retirada de 140 mil metros cúbicos de areia do lago, o equivalente a 21 mil caminhões de areia.

Desde que o problema surgiu em março, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), pelo Estado, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), em nome da prefeitura, mapeavam as intervenções necessárias para a execução dos serviços.

O Imasul prevê repassar R$ 1,5 milhão à prefeitura para o desassoreamento do lago principal e do secundário, usado para a retenção dos sedimentos carreados pelo Córrego Réveillon –que não suportou o aumento no volume de terra transportada.

O serviço de retirada da areia deve ser concluído em 120 dias, a partir de julho. A areia dos lagos será levada até uma área próxima ao Autódromo Internacional, na saída para Três Lagoas e posteriormente reutilizada.