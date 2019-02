Quatro dicas para longas viagens de moto

Equipamentos de proteção, ferramentas e documentos são indispensáveis para quem quer se aventurar pelas estradas nas duas rodas

Istock Photos

Há 67 anos, a história de umas das figuras mais importantes (e controversas) da América Latina tinha início em Buenos Aires, na Argentina: foi em janeiro de 1952, após alguns dias hospedados em uma fazenda no interior do país, que o estudante de Medicina Ernesto Guevara de La Serna, de 23 anos, e seu amigo, o bioquímico Alberto Granado, de 29, partiram para uma viagem de um ano pelo continente sul-americano a bordo de uma velha motocicleta Norton 500.



Segundo os próprios diários de Guevara, a viagem de 14 mil quilômetros passando por Chile, Peru, Colômbia e Venezuela foi o começo de sua transformação em um "revolucionário". "Íamos conhecer o mundo, mas a viagem mudou nós dois. Ernesto começou a ser o 'Che', e eu aprendi que, em vez de conhecer o mundo, era necessário transformá-lo", disse Granado ao jornal espanhol El País em 2010.



A inspiração dos dois aventureiros é a base de muitos motociclistas latino-americanos -- especialmente brasileiros --, que cruzam as grandes rodovias da região, como a Ruta 40, na Argentina, que tem mais de 6 mil quilômetros, a bordo de suas duas rodas. Da mesma forma como comemoram os feitos, eles alertam para alguns cuidados necessários em qualquer viagem desse tipo.



O primordial é planejar com antecedência e ter em mente o tipo de viagem que será feita, os locais visitados e os tipos de estrada que serão inevitavelmente traçadas. Com essas medidas, é mais fácil pensar nas possibilidades e nos possíveis contratempos.



"Pode ser óbvio, mas é importante dizer que o bagageiro de uma moto é menor do que de um carro. Isso influencia todo o planejamento. Se você colocar muitos objetos, pode sobrecarregar o peso da moto e dificultar as manobras. Se colocar poucos itens, pode faltar algum equipamento para uma emergência ou causar algum desconforto pela ausência de roupas e mantimentos", explica Renan Crepaldo, que acabou de voltar de uma viagem de um mês pela Patagônia chilena.



A seguir, algumas dicas que ele e outros motociclistas para uma viagem tranquila:



Roupas

Antes de escolher quantas e quais peças levar, consulte a previsão do tempo. Essa pequena atitude pode evitar que você leve roupas inadequadas ou ocupe muito espaço no bagageiro da moto. A dica, aqui, é optar por roupas menos volumosas e que não amassem com tanta facilidade.



Outra dica é, se possível, usar meias de compressão: elas possuem a aparência de meias convencionais, tanto para homens como o para mulheres, mas permitem que você sinta suas pernas leves e relaxadas, mesmo após longos períodos de viagem.



"Eu gosto muito da meia Kendall, que faz com que as pernas sejam o último problema físico encontrado em uma viagem desse fôlego", conta Crepaldo.



Equipamentos de proteção e ferramentas

Nunca viaje sem equipamentos de proteção e ferramentas de reserva, ainda mais em uma viagem de longa duração. Além de ser altamente arriscado viajar sem esses itens, você fica mais tranquilo caso haja alguma emergência. Leve um kit de primeiros socorros, capacete de alta proteção, jaqueta capaz de reduzir o impacto do vento (que pode até machucar), luvas feitas para motociclistas e botas.



Também não esqueça de levar um kit original de ferramentas da sua moto, além de chaves, reparador de pneus, fita isolante, entre outros itens que julgar necessário. Nunca se sabe quando você vai precisar deles, mesmo se você tiver em dia com as revisões da moto. Em uma viagem longa, então, a possibilidade de dar algum problema durante o percurso pode ser maior.



O administrador Jorge Perrugi, de São Paulo, conta um exemplo de como é importante ter todas as ferramentas a mão: em El Calafate, uma cidade bastante visitada por turistas brasileiros na Argentina no inverno por causa da geleira Perito Moreno, se inicia um dos trechos mais desoladores da Ruta 40 -- fetiche dos motociclistas --. com muitos quilômetros de cascalho.



Apesar da paisagem exuberante da Cordilheira à frente, os motociclistas evitam passar por ali com o capacete aberto -- há registros de carros atolados que esperam por horas a passagem de um veículo maior. "A moto quebrou ali e não passava nenhum motorista para me ajudar ou rebocar. Peguei uma chave especial que tinha comprado e nem usado ainda e, com o manual, consegui consertar para chegar pelo menos até a cidade mais próxima", relata.



Documentos

Se a viagem for no Brasil, leve em uma carteira sua identidade, CNH e documentos da moto. Se for para outro país, no entanto, é necessário carregar outros documentos, como carteira internacional e carteira de vacinação. Além do cartão de crédito e débito, carregue dinheiro em espécie. Algumas rodovias cobram pedágio de motoqueiros, e há lugares em que a única forma de pagamento é o dinheiro vivo.



Higiene pessoal

Esse é um item básico e que não pode faltar, até mesmo porque você está fazendo uma viagem. Separe em uma pequena nécessaire produtos como creme dental, sabonetes, shampoo, condicionador, desodorante, protetor solar, repelente (dependendo dos destinos pelos quais você vai passar), além de protetor labial, para se proteger das rajadas de vento durante o percurso. Se você for ficar em um hotel ou uma pousada, por exemplo, provavelmente não vai precisar levar alguns desses itens.