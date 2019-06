Subprocuradora diz ao STJ que Lula já teria direito de ir para o regime semiaberto

Reprodução Lula só completará um sexto da pena em setembro, mas subprocuradora alega bom comportamento

Em parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a subprocuradora do Ministério Público Federal (MPF) Áurea Lustosa Pierre diz que Lula já cumpriu tempo suficiente da pena para progredir para o regime semiaberto, que dá direito a sair da prisão durante o dia para trabalhar, informa o site G1. Condenado no caso do Triplex, o petista está preso desde 7 de abril de 2018 e teve sua pena reduzida pelo STJ para oito anos anos e dez meses de prisão. A progressão é permitida para quem cumprir um sexto da pena, prazo que no caso do petista será completado em setembro. A subprocuradora, entretanto, alega outros atenuantes, como leitura de livros e bom comportamento que reduziriam esse prazo. O site O Antagonista lembra em 2017, Áurea Pierre pediu ao STJ que o ainda juiz federal Sérgio Moro fosse declarado suspeito para julgar casos relacionados a Lula. Ainda não há data para a decisão do STJ.

