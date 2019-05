Radar fotografa pombo ultrapassando limite de velocidade em rua da Alemanha

Tamanho do texto

Stadt Bocholt/Divulgação Acima da velocidade máxima permitida na área residencial, pombo foi flagrado por radar na cidade alemã

Um pombo voando a 45 km/h foi fotografado por um aparelho de radar em uma rua residencial na cidade de Bocholt, na Alemanha, onde a velocidade máxima permitida é de 30 km/h. A foto feita em fevereiro foi publicada na semana passada pela prefeitura de Bocholt no Facebook. Conforme o município, há uma margem de tolerância de 3 km/h e o pombo estava a uma velocidade 12 km/h superior do limite, "em rota de colisão com veículos e pedestres". Conforme a BBC, a imagem fez sucesso na rede social e a página da cidade de Bocholt brincou: "resta saber se e como o pássaro veloz vai pagar sua multa de 25 euros".

