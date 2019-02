PTB sob nova direção em MS

Victor Chileno/ALMS Único deputado do PTB em MS, Neno Razuk comanda a sigla no estado após saída de Nelsinho

O deputado estadual Neno Razuk assumiu o comando do PTB em Mato Grosso do Sul, depois que o ex-presidente regional, senador Nelsinho Trad, deixou a sigla e vai comandar o PSD. A primeira missão de Razuk como presidente do diretório provisório será estruturar o partido nos municípios para disputar cadeiras de prefeito e vereador nas eleições do ano que vem. Atualmente, disse o deputado ao Campo Grande News, a sigla conta estado com 44 vereadores, quatro vice-prefeitos e apenas um prefeito, Vanderlei Bispo, de Japorã.

